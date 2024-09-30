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رئيس الوزراء الروسي يصل إلى طهران

رئيس الوزراء الروسي يصل إلى طهران
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الروس ورؤساء المنظمات الاقتصادية في هذا البلد.

العالم - ايران

وشرح نائب الرئيس للتعاون الدولي والإقليمي، علي نجفي خوشرودي تفاصيل حول زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى طهران حيث قال، ان الضيف الروسي سيلتقي مع النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف وسيعقد أيضًا اجتماعات مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف: يترأس "ميخائيل ميشوستين" وفدا رفيع المستوى من المسؤولين الروس ورؤساء المنظمات الاقتصادية في هذا البلد.

و فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، قال ،ستكون هناك مناقشات وتبادل لوجهات النظر خلال هذه الزيارة.

وتابع: إن الحكومة الرابعة عشرة تعتبر تطوير العلاقات مع مختلف الدول، وخاصة الدول المجاورة، أمرا في غاية الأهمية، خاصة أن هذه المشاورات ذات أهمية مضاعفة في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة.

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