آخر تفاصيل العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تأكيد مصادر محلية أن عدوانا إسرائيليا تم قبل حوالي 45 دقيقة في حي المزة غرب العاصمة دمشق مستهدفا أحد الأبنية السكنية في حي المزة، ما نتج عنه دمارا كبيرا في المنطقة.

وأوضح مراسلنا أن المكان المعتدى عليه من قبل الإحتلال الإسرائيلي كان عبارة عن شقق سكنية تابعة للمدنيين منوها أنه لا يوجدفي المنطقة أي موقع عسكري أو بناء أو أي منشأه بل على العكس كان الحي مدني بالكامل ما أدى الى دمار كبير بهذه الشقق السكنية وتضرر في المحلات التجارية القريبه منها، بالاضافة الى احتراق سيارات المدنيين والممتلكات الخاصة في المنطقة على الفور.

ولفت مراسلنا إلى أن قوات الامن السوري فرضت طوقا كبيرا في المنطقة لحماية المدنيين وقامت بإخلاء الأهالي الموجودين في المنطقة خشية من وقوع أي عدوان آخر، كما وصلت قوات الدفاع المدني إلى المنطقة لاطفاء الحرائق بالإضافة الى محاولة إنقاذ المتواجدين تحت الأنقاض، حيث تم إخلاء جريحين حتى هذه اللحظة وتعمل فرق الانقاذ على رفع الانقاض من هذه المنطقة.

وكانت قد أفادت مراسلة العالم في دمشق عن وقوع عدوان إسرائيلي استهدف منطقة المزة في دمشق مساء اليوم الاربعاء.

وأوضح مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 17:25 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق.

وأضاف المصدر أن العدوان الصهيوني أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان.

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