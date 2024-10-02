العميد أفشار: إيران على إستعداد لتسديد ضربات قاطعة وردّ أكبر للكيان

العالم – خاص بالعالم

ولفت العميد أفشار إلى أن الأعداء كانوا يتوقعون حصول الرد قبل ذلك وكانت الجمهورية الإسلامية قد طلبت من حلفائها ومن الكيان ان يقوموا بوقف اطلاق النار، حتى يتسنى نقل الجرحى وهذا يكون لصالح جبهة المقاومة، التي كان يضغط عليها الكيان الصهيوني، لكن كيان الإحتلال خالف وعده الذي أطلقه فقام بالتوسيع من اعتداءاته على جنوب لبنان وجنوب بيروت وحتى أنهم تجرؤوا على اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله وهذا ما زرع الألم في قلوب الكثيرين.

وأشار العميد أفشار إلى أن كيان الاحتلال ظهرت مراوغته وعلى ذلك حددنا نحن أيضا أصل المباغتة وفور وجود هذه الفرصة وحدوثها، تمكنا من ضرب الكيان المحتل، كما أن الأهداف التي كانت تتوقعها الجمهورية الاسلامية في الأبعاد العسكرية والامنية لحسن الحظ تمكنت من تحقيقها، والجمهوريه الإسلامية الإيرانية جاهزة لأي رد أكبر، إذا ما ظهر من الكيان الصهيوني ونحن على أتم الإستعداد لتسديد ضربات قاطعة اكثر من ذلك.

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