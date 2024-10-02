شاهد/هلع ورعب إسرائيلي بعد اصابة صواريخ إيرانية منصة للغاز

العالم- فلسطين المحتلة

وأطلق حرس الثورة الاسلامية مساء امس الثلاثاء 200 صاروخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في عملية أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في عملية"الوعد الصادق 2".

ويأتي الهجوم الإيراني رد على استشهاد امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والقيادي بحرس الثورة العميد نيلفروشان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

وطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال من المستوطنين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم إطلاق اكثر من 200 صاروخ باليستي وصاروخ "كروز" باتجاه فلسطين المحتلة.

ومساء الثلاثاء دوت صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس وديمونا والنقب وكامل فلسطين المحتلة.