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التوقيع على 6 مذكرات تعاون مشترك بين ايران وقطر

التوقيع على 6 مذكرات تعاون مشترك بين ايران وقطر
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

وقع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وقطر على 6 مذكرات تعاون مشترك في مختلف المجالات.

العالم : قطر

وقع مسؤولون رفيعو المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر على 6 وثائق ومذكرات تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مختلف المجالات وذلك خلال الزيارة الرسمبة للرئيس الايراني قطر .

وشملت أهم مذكرات التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية وثقافية وتعليمية ورياضية وصحية ورفاهية والتجارة الحرة والخطة التنفيذية للتعاون الثقافي حتى عام 2027 والخطة التنفيذية للتعاون الرياضي حتى عام 2026 ، حيث وقعها وزراء الطاقة والخارجية والرياضة والشباب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نظرائهم القطريين.

واقام امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية "الدكتور مسعود بزشكيان".

علما ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، بدا زيارة الى الدوحة اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD)، حيث سيلقي كلمته، كما سيجري مباحثات مع عدد من نظرائه وقادة الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

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