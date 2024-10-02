المقاومة الاسلامية تتصدى لمحاولات تقدّم العدو عند حدود لبنان - فلسطين

العالم - لبنان

جاءت هذه العمليات التي نشرها الاعلام الحربي، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ووفقًا للآتي:



1- تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع.

2- الساعة 05:00 في إطار المواجهة المباشرة مع قوات العدو الإسرائيلي، أطلق مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صاروخ أرض-جو على مروحية معادية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور، ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي مروحية في ‏الأجواء على امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

3- الساعة 07:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.

4- الساعة 07:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة.

5- الساعة 07:15 استهداف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.

6- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

7- الساعة 09:20 استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.

8- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.

9- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.

10- الساعة 10:10 استهداف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.

12- خاض مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة.

13- الساعة 13:00 استهداف قاعدة عميعاد بِصلية صاروخية كبيرة وحققوا فيها إصابةً مباشرة.

14- الساعة 13:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مربض المدفعية في نافيه زيف وأصابت أهدافها بِدقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

15- الساعة 14:00 استهداف قوة للعدو الإسرائيلي بينما كانت تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، حيث باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية بتفجير عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه ضد الأفراد وأصابوه إصابة مباشرة، ‏وأوقعوه بين قتيل وجريح.‏

17- الساعة 14:30 بعد رصد ومراقبة لقوة مشاة إسرائيلية معادية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.

18- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

19- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

20- الساعة 16:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

21- الساعة 17:00 تدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

22- الساعة 17:40 لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

23- الساعة 17:50 استهداف تحشّدا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.‏

24- الساعة 18:20 لدى تحرّك قوة إسرائيلية معادية شرق بلدة مارون الراس، أمطرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية.‏



25- الساعة 18:50 استهداف قوات العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

26- الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة عفدون شرق نهاريا بِصلية صاروخية.

27- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية كبيرة.

المصدر: الاعلام الحربي