بزشكيان: ايران حريصة على توسيع التعاون مع السعودية في كافة المجالات

العالم - ايران

واضاف الرئيس بزشكيان لدى لقائه في مقر اقامته في الدوحة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان انه ان تجرأ الكيان الصهيوني اليوم على اقتراف الجرائم والابادة الجماعية في غزة فان مردها الانقسامات بين البلدان الاسلامية وعدم اكتراثها وان لم نتحد لمواجهة هذه الفظاعات، فان الدور سيصل غدا الى المدن والبلدان الاسلامية.

واعرب الرئيس بزشكيان عن ارتياحه للعلاقات المتنامية بين ايران والسعودية مؤكدا حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على توسيع التعاون مع العربية السعودية في كافة المجالات وقال: نحن نعتبر البلدان الاسلامية بما فيها العربية السعودية اخواننا ونؤكد على ضرورة نبذ الخلافات في الراي وندعو للمزيد من التقارب والتعاون معا، لان ما يسهم في تدعيم الاسلام في العالم هو الصداقة والاخوة بين المسلمين.

واعتبر ان الاحداث المريرة في غزة ولبنان والناتجة عن عدوان الكيان الصهيوني، هي من اهم قضايا ومشاكل العالم الاسلامي مشيرا الى الاجراء الاخير للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في استهداف المواقع العسكرية والامنية للكيان الصهيوني وقال انه كما اعلنا مرارا وتكرارا اننا لا نرحب البتة بزيادة التصعيد والازمة في المنطقة وان العملية الحازمة الاخيرة للقوات المسلحة الايرانية جاءت كرد مشروع على مواصلة الكيان جرائمه بعد الوعود الكاذبة باقرار وقف اطلاق النار في غزة لقاء تحلي الجمهورية الاسلامية الايرانية بضبط النفس.

واكد ان الذين يتعرضون اليوم في غزة ولنبان للهجمات الوحشية للكيان الصهيوني هم اخوتنا واخواتنا ولا يجب ان نقف موقف عدم المكترث تجاه معاناتهم ونزوحهم مضيفا انه ان تجرا اليوم الكيان الصهيوني على ارتكاب الجريمة والابادة الجماعية في غزة فهذا ناجم عن الانقسامات وعدم الاكتراث من جانب البلدان الاسلامية وان لم نتحد في مواجهة هذه الاعتداءات، فاليوم غزة ولبنان وغدا يصل الدور الى باقي المدن والبلدان الاسلامية.

واكد رئيس الجمهورية في جانب اخر اهمية دور ومكانة العربية السعودية بوصفها احد البلدان الاسلامية الكبرى في وقف جرائم الكيان الصهيني عن طريق التشاور مع البلدان الغربية.

اما وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان فقد ابلغ في اللقاء تحيات ولي العهد السعودي الحارة الى الدكتور بزشكيان مؤكدا عزم بلاده على توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال اننا عازمون على طي صفحة الخلافات بين البلدين الى الابد وان نعمل كصديقين واخوين على تسوية القضايا وتوسيع العلاقات فيما بيننا.

واشار وزير الخارجية السعودي الى الظروف الحساسة والمتازمة للغاية في المنطقة على خلفية اعتداءات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وكذلك محاولات الكيان لتوسيع رقعة الحرب الى باقي مناطق المنطقة وقال: اننا نثق بحكمتكم في السيطرة على الظروف وكذلك الاضطلاع بدور على طريق ارساء الاستقرار والسلام في المنطقة.