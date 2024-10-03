الخارجية تستدعي سفيري ألمانيا والنمسا لدى طهران

العالم – إيران

وفي أعقاب الإجراء غير المقبول لألمانيا والنمسا في استدعاء رئيسي بعثتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاحتجاج على الرد المشروع والمسؤول والمؤثر لإيران في معاقبة الكيان الصهيوني المعتدي، فقد تم استدعاء سفير ألمانيا ماركوس بوتسل وسفير النمسا ديتريش هايم إلى وزارة الخارجية كلا على انفراد.

وأكد المدير العام لغرب أوروبا بوزارة الخارجية في الاستدعائين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عاقدة العزم بالكامل على الدفاع عن أمنها مضيفا: إن إجراء القوات المسلحة الإيرانية يأتي في إطار مبدأ الدفاع المشروع والمثبت في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وبعد شهرين من ضبط النفس من أجل المساعدة على إحلال الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة.

وندد بالموقف الداعم لبعض الدول الأوربية للكيان الصهيوني وقال: إننا نرى أنه إن كانت الأطراف الأوروبية تتصرف بشكل مؤثر وفعلي بما في ذلك قطع المساعدات المالية والتسليحية للحد من ماكينة القتل والإبادة الجماعية التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي، لما كنا نشهد اليوم هكذا فجائع.

وقال سفيرا ألمانيا والنمسا أنهما سينقلان القضية إلى سلطات بلديهما.