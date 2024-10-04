قراءة في كلمة قائد الثورة بخطبة صلاة الجمعة بطهران اليوم

العالم – خاص بالعالم

ولفت عباس إلى أن كلمة قائد الثورة كانت تحمّل الجميع مسؤولياتهم وتضعهم أمام مسؤولياتهم بأنه علينا ان نشكل تجمعاً ومنظومة متكاملة وتحالفاً، أيه بنية جيوسياسية، وجيواقتصادية، جيواجتماعية، جيو إسلامية، جيو دينية، أي سمها ما شئت، لكنها يجب أن تكون تجمعا يضم كل هذه القوى والقدرات الإسلامية، لكي تنظم وتكنس هذا الكيان الذي ما زال يحاول أن يعبث بأمتنا العربية والاسلامية.

ونوّه عباس إلى أن إستنهاض الأمة مسألة جوهرية يتحملها جميع القادة وجميع الرؤساء والملوك والأمراء، وكل ما في هذه المنطقة من قاده يتحملون مسؤولياتهم أمام شعوبهم وأمام الله عز وجل، في أن القدس في خطر، منوها أن الوعد الصادق 2، سوف يتكرر فيما لو حاول العدو أن يخرج أو أن أن يكون أحمقا اكثر مما هو أحمق.

وأشار عباس إلى أنه اذا ما تحرك العدو ووصل في عدوانه اليوم ضد الأمه الإسلامية بشكل اوسع فالقوات المسلحة الايرانية جاهزة لاخلاء هذا المستنقع من مكانه ولإخراجه من من الأرض التي استوطن فيها لطرده من فلسطين وهو كيان زائل وغير باق، لأن وجوده وجود سرطاني ولا تتم مصلحة المنطقة وسلامتها إلا بازالة الغدة السرطانية.

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