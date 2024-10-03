كمين محكم للقسام يشعل آليات الاحتلال في خانيونس

العالم _ فلسطين

وقالت القسام إن عناصرها نفذت الكمين المركب على بُعد أقل من كيلومتر من الخط الفاصل مع "إسرائيل" في منطقة الفخاري شرقي خان يونس.

وأظهرت المشاهد اشتعال النيران بآليات الاحتلال الإسرائيلي من أنواع مختلفة وسيطرة مقاتلي القسام على معدات عسكرية في الكمين الذي حمل اسم "تجديد العهد والبيعة".

وقال أحد عناصر القسام الميدانيين إن الكمين جاء "ثأرا لدماء الشهداء ولكل من وقف مع غزة"، وخص بالذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت القسام إن الكمين نفذ على 3 مراحل، وعرفت مرحلته الأولى استهداف آلية هندسية ودبابة "ميركافا 4″ وجرافة عسكرية من نوع "دي 9".

وتضمنت المرحلة الثانية استهداف دبابة "ميركافا" وناقلتي جند وجرافتين من نوع "دي 9" وتفجير حقل ألغام في قوة هندسية، في حين استهدفت دبابة "ميركافا 4" وجرافتين عسكريتين من طراز "دي 9" بالمرحلة الثالثة.