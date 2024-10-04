إيران تحذر حماة الكيان الصهيوني وتنصحهم بالتنحي جانبا

العالم-ايران

وقالت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، ردا على أسئلة حول قنوات اتصال البلاد مع الولايات المتحدة، وكذلك أبعاد رد ايران من جديد على اي عمل شرير جديد قد يقوم به الكيان الصهيوني: إن القناة الوحيدة لنقل الرسالة الرسمية الإيرانية هي السفارة السويسرية الموجودة في طهران باعتبارها مكتب رعاية المصالح الأمريكية.

واضافت الممثلية حسبما نقلت وكالة فارس: ردنا لن يكون إلا على المعتدي. فإذا ساعدت دولة ما المعتدي في هذه الأثناء، فإنها تعتبر شريكة في الجريمة وهدفاً مشروعاً.

وشددت ممثلية إيران في الأمم المتحدة: نصيحتنا ألا يدخلوا في المواجهة بين ايران والكيان الإسرائيلي وان يتنحوا جانبا من هذا السجال.

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط، إن الهجمات الصاروخية لجمهورية إيران الإسلامية كانت ردا ضروريا ومناسبا على الأعمال العدوانية والإرهابية التي قام بها الكيان الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين. وتشمل هذه الأعمال انتهاك سيادة إيران، واغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس في طهران ومواطنين إيرانيين، واستهداف وإصابة السفير الإيراني في لبنان، واغتيال السيد حسن نصر الله، زعيم المقاومة والأمين العام لحزب الله والعميد عباس نيلفروشان المستشار العسكري الإيراني في بيروت.

وأوضح إيرواني: أن إشارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حقها في الدفاع عن النفس بعد فترة طويلة من ضبط النفس تظهر النهج المسؤول الذي تتبعه إيران تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين. في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإبادة الجماعية وغير القانونية التي يقوم بها كيان الاحتلال العنصري ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن عدوانه العسكري المتكرر على لبنان وسوريا.وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعت دائما إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الخسائر في صفوف المدنيين. وهو الموقف الذي التزمناه لأكثر من عام. لكن التجربة أثبتت أن الكيان الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة. لقد فشلت الدبلوماسية مراراً وتكراراً لأن الكيان الإسرائيلي لا يرى في ضبط النفس علامة على حسن النية بل نقطة ضعف يجب استغلالها.

وأضاف: كل إجراء منضبط تتخذه إيران لن يؤدي إلا إلى زيادة وقاحة الكيان الإسرائيلي في ارتكاب المزيد من الجرائم وأعمال العدوان. وبالتالي، كان الرد الإيراني ضرورياً لاستعادة التوازن والردع. ويجب على الكيان الإسرائيلي أن يفهم أن كل عمل عدواني لن يمر دون رد وسيواجه عواقبه. وهذا هو الثمن الذي يجب أن يدفعه هذا الكيان.