حماس تدعو أهالي الضفة للمشاركة الفاعلة بجمعة رفع العدوان

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان بدران أكد في تصريحاتٍ صحفية اليوم الجمعة، أن على جماهير الضفة مسؤولية تاريخية في تعزيز المقاومة، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي يشمل الاقتحامات والاعتقالات المستمرة، والتي كان آخرها المجزرة المروعة في مخيم طولكرم.

وحث القيادي في حماس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى على التواجد فيه، للحفاظ على هويته والتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويده وهدمه، مشددًا على ضرورة إحياء الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل الوحدة ورص الصفوف بين جميع الساحات، لرفع مستوى الغضب الشعبي وإرباك الاحتلال، محذرًا من أن السكوت على الاعتداءات الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الجرائم.

وأكد بدران على ضرورة التعبير عن الصوت الفلسطيني في مختلف الميادين بالضفة والقدس، واستخدام كافة وسائل المقاومة لإحداث صدى يزعج الاحتلال ويصد المستوطنين، الذين لا يفهمون إلا لغة القوة.

واستشهد، أمس الخميس، 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

في المقابل، يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على غزة المستمرة منذ عام، ما أسفر عن 41788 شهيدا و96794 جريحا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية.