انفجارات عنيفة تهز قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو شرقي سوريا

العالم - سوريا

وسمع دوي سلسلة انفجارات، مساء اليوم الجمعة، من داخل القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي.

وقال شهود عيان في محيط حقل "كونيكو" للغاز، أن سلسلة انفجارات متلاحقة ضربت الجيش الأمريكي في القاعدة، ناجمة عن هجوم بالطائرات المسيرة.

وبالتزامن مع الهجوم، سمع سكان المنطقة أصوات تصدي كثيف للمضادات الجوية التابعة للاحتلال الامريكي ضمن الحقل، لكن دون جدوى.

وعلى الفور، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي الحربي والمسير.

وحتى اللحظة، لم تتوافر معلومات حول الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من تعرض القاعدة لهجمات صاروخية أحدثت أضرارا بالغة في مهبط الطائرات المروحية، وحقل الرمي، الذي يستخدمه جنود الاحتلال الأمريكي.

ومنذ سنوات طويلة، تحتل القوات الأمريكية مجموعة من أكبر حقول النفط والغاز السورية شرقي البلاد، منها حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط (الجبسة) جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في (الرميلان) شمال شرقي الحسكة، إضافة لآبار حقل "العمر" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، شرقي وشمالي دير الزور.

وينشط الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.

وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل.