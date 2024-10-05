شهداء وجرحى بقصف الاحتلال خيمة للنازحين في مدرسة بدير البلح

وقصفت منزلين يعودان لعائلة "عليان" و"كراجة" شمال شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وفقدان آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع أمس الجمعة، وصل منها إلى المستشفيات 14 شهيداً و50 إصابة، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41 ألفاً و802 شهيد و96 ألفاً و844 إصابة.

وبدعم أمريكي يشن الكيان الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ويواصل الكيان الإسرائيلي الحرب متجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.