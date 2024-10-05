شاهد ما كتب على صواريخ ايرانية قبل إطلاقها تجاه كيان الاحتلال!

العالم- ايران

وأظهر مقطع الفيديو صاروخ ضخم، وقد كتب عليه باللغتين العربية والفارسية "الثأر لدماء الحبيب هنية"، و"وعده صادق 2" و"حزب الله ما زال حيا" و"نيابة عن الشهيد على طريق القدس عباس نيلفروشان" قبل انطلاقه نحو مدن ومستوطنات الاحتلال.

واستعرضت إيران صاروخ "فتاح" الباليستي في حفل عسكري كبير تقدمه القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي، وقائد القوات الجوية بحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاده، وأكدت أن سرعته تفوق سرعة الصوت وصنع على يد خبراء مركز الصناعة الجوية التابع لحرس الثورة.

وجاء الكشف عن صاروخ فتاح الفرط الصوتي باعتباره أحدث الصواريخ الباليستية وأكثرها تطورا، بعد أيام من تهديدات أطلقها رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ضد ايران.

وقد دخلت إيران، عقب كشفها عن صاروخ "فتاح"، نادي دول "الصواريخ الفرط الصوتية" وحلت رابعة في قائمة الدول المصنعة لتلك الصواريخ بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في ايران مساء الثلاثاء الماضي، قصف أرجاء فلسطين المحتلة ب200 صاروخ باليستي؛ ردا على على اغتيال الشهداء، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس في حرس الثورة، اللواء عباس نيلفروشان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.