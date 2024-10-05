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نيويورك تايمز تزعم:' إسرائيل' تكتشف أحد مخابئ السنوار في غزة

نيويورك تايمز تزعم:' إسرائيل' تكتشف أحد مخابئ السنوار في غزة
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

إدعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، كان موجودًا في النفق الذي قُتل فيه 6 من اسرى الاحتلال بمنطقة تل السلطان في شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لمسؤولي كيان الاحتلال، وحديث سابق لوزير حرب الكيان يوآف غالانت.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال غالانت إن "القوات الإسرائيلية اكتشفت علامات على أن السنوار قضى بعض الوقت في شبكة الأنفاق جنوبي قطاع غزة"، مشيرًا إلى"أنهم وجدوا علامات على وجوده في نفق بتل السلطان"، حيث قتل 6 اسرى إسرائيليين هناك.

يديعوت أحرونوت: السنوار كان موجودًا في نفق جنوبي غزة

وبحسب زعم صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فيحيى السنوار كان متواجدًا في النفق الموجود جنوبي قطاع غزة خلال الفترة الماضية، وغير معروف مكانه الفترة الحالية.

وخلال الفترة الماضية، انتشرت أنباء حول انقطاع الاتصالات بين يحيى السنوار والفصائل الفلسطينية، وزعمت بعض التقارير استشهاده، لكن مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى في كيان الاحتلال، نفوا ذلك.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم "لا يملكون أي دليل على أن يحيى السنوار قُتل"، مضيفين أنهم "يعتقدون أنه على قيد الحياة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عثوره على جثث 6 اسرى إسرائيليين خلال عملية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأشارت أنباء حينها إلى أن مقتلهم كان برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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