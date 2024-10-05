حزب الله يقصف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية

العالم-لبنان

وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانا بهذا الشأن هذا هو نصه:



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من يوم السبت 5-10-2024، شركة أتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 5-10-2024

01 ربيع الثاني 1446 هـ