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حزب الله يقصف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية فی لبنان مساء اليوم السبت، شركة "أتا" للصناعات العسكرية الصهيونية قرب "سخنين" بصلية صاروخية. 

العالم-لبنان

وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانا بهذا الشأن هذا هو نصه:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من يوم السبت 5-10-2024، شركة أتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 5-10-2024
01 ربيع الثاني 1446 هـ

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