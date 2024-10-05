حزب الله يقصف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية

العالم-لبنان
وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانا بهذا الشأن هذا هو نصه:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من يوم السبت 5-10-2024، شركة أتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 5-10-2024
01 ربيع الثاني 1446 هـ