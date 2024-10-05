غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت والاحتلال يستهدف الطواقم الطبية

العالم - خاص بالعالم

غارات عدوانية اسرائيلية مستمرة على مناطق عدة في لبنان جنوبا وبقاعا وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت لليوم الثالث عشر على التوالي وصفت بالعنيفة جدا لضخامة الاضرار التي خلفتها اطنان من القنابل الاميركية المدمرة.

الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مدار الساعة لا تزال تتعرض لغارات اسرائيلية عنيفة اوقعت خسائر مادية جسيمة في الممتلكات واستهدفت ابنية سكنية، بينما يزعم قادة الاحتلال بأنهم يستهدفون مراكز عسكرية.

ومن الصور يبدو الوضع الكارثي للمناطق التي تتعرض للغارات، التي كانت شهدتها الضاحية الجنوبية ليلا، وصفت بالعنيفة والضخمة، حيث سمعت اصداؤها ضمن مسافات بعيدة عن بيروت.

الغارات تركزت على مناطق بئر العبد والمريجة والليلكي وبرج البراجنة وحارة حريك والشويفات والحدث.

الصورة نفسها كانت في البقاع شرق لبنان، حيث تواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلية غاراتها على محيط مدينة بعلبك واطراف الهرمل وقرى في القضائين ما ادى ايضا الى سقوط شهداء وجرحى واضرار مادية كبيرة.

وفي جنوب لبنان تعرضت مناطق يارون، كفرحمام، عيتا الشعب، مارون الراس، عيترون، الطيري، بيت ليف، راميا، أرنون لغارات من الطائرات الحربية والمسيرة، كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية بلدات عيترون، مارون الراس، يارون، شبعا بقذائف حارقة، اضافة الى طيرحرفا وراميا.

وكان لافتا ان تلك الغارات باتت تقترب من المستشفيات، كمستشفى الشهيد صلاح غندور في الجنوب، الذي تعرض للقصف على رؤوس المرضى والطاقم الطبي، حيث تعاني هذه المستشفى من اكتظاظ بالجرحى والمرضى، وسط صعوبة تنقل الاطباء للوصول اليها بسبب الغارات المستمرة التي راح ضحيتها عشرات المسعفين.