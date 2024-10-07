كيف صمد القطاع الصحي خلال عام من حرب الإبادة علی غزة؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث خاص لقناة العالم قال د. خليل الدقران ان جيش الاحتلال اخرج 24 مستشفی من اصل 38 مستشفی في قطاع غزة عن الخدمة.

وأشار الدقران الی ان جيش الاحتلال قتل 986 من العاملين في القطاع الصحي واعتقل 310 ما زالوا اسراء في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد تدمير الاحتلال الاسرائيلي 133 سيارة اسعاف واخراجها عن الخدمة واخراج 82 مركز صحي من أصل 90 مركز صحي عن الخدمة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ان جيش الاحتلال مستمر في تضييق الخناق علی المنظومة الصحية الفلسطينية وحول المشافي الصحية في قطاع غزة الی ثكنات عسكرية ومقابر جماعية.

شاهد ايضاً.. غزة.. عام على العدوان

وشدد علی ان الحصار والتضييق علی المنظومة الصحية في قطاع غزة، لم يمنع الطواقم الصحية من الثبات والصمود في المستشفيات لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين في قطاع غزة.

وبيّن ان الطواقم الصحية الفلسطينية استقبلت منذ بداية هذا العام أكثر من 96 ألف مصاب و42 الف شهيد، وقد كان معظم الاصابات من الاطفال والنساء وكبار السن.

وأشار الی الحصار الذي فرضه الاحتلال الاسرائيلي علی قطاع غزة، مؤكداً ان جيش الاحتلال شدد تضييق الخناق علی الفلسطينيين منذ 5 شهور وقام باغلاق جميع المعابر ومنع وصول المساعدات من الادوية والمستلزمات الطبية الی مشافي قطاع غزة حيث نفذت حوالی 60 بالمئة في الادوية في القطاع الصحي وكذلك 75 بالمئة من الادوية اللازمة للحياة وكذلك 85 بالمئة من المستلزمات الطبية وهذا الامر شكل خطراً كبيراً علی حياة المرضی والجرحی داخل المستشفيات.

هذا ويصادف اليوم الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الذكرى السنوية الأولى للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة المتواصلة على الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة .

وخلف العدوان الهمجي الصهيوني لحد الان حوالى 42 الف شهيد فلسطيني غالبيتهم من الاطفال والنساء، وحوالى 97 الف جريح .

شاهد ايضاً.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين