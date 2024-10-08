إيران تدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع قرب مطار كراتشي

العالم - ايران

وفي تصريح له مساء الاثنين ادان بقائي هامانة الإرهاب بكافة أشكاله باعتباره ينتهك قواعد وأعراف القانون الدولي وحقوق الإنسان، وقال: إن التصدي لهذه الظاهرة الشريرة يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول.

وأضاف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتعزيز التعاون مع جميع الدول، وخاصة الدول المجاورة، لمنع ومكافحة انتشار الإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة.

واعرب متحدث الخارجية الايرانية عن المواساة مع ذوي الضحايا والحكومتين الباكستانية والصينية.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الإغاثة والإنقاذ الباكستانية في بيان مساء الاثنين: وقع انفجار قوي خارج مطار "جناح" الدولي في كراتشي بباكستان.

وأفادت تقاريرٌ محليةٌ، بمقتل 3 أجانب وإصابة 17 آخرين، إثر انفجار ضخم وقع بالقرب من مطار "جناح" الدولي بكراتشي، شرق باكستان

وأكدت سفارة الصين في باكستان، الاثنين، مقتل اثنين من مواطنيها كانا يعملان في مشروع “بورت قاسم” لإقامة محطة نووية بباكستان، في الهجوم الذي وقع في كراتشي.

ووفقاً للسفارة، فإن الهجوم أدى إلى إصابة صيني ثالث بالإضافة إلى عددٍ من الباكستانيين بجروح.