الرئيس الايراني يتوجه غدا الى جمهورية تركمانستان

سيتوجه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "الدكتور مسعود بزشكيان" طهران، يوم غد الخميس، متوجها الى عشق اباد؛ تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركماني "سردار بردي محمدوف".

و سيشارك الرئيس خلال هذه الزيارة، في المؤتمر الدولي بعنوان "التواصل المتقابل بين الازمنة والحضارات – اساس للسلام والتنمية"، وسيلقي كلمة في هذا الاجتماع الذي سيعقد بمناسبة الذكرى الـ 300 للشاعر التركماني الشهير "مختومقلي فراغي"، كما سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

وسيلتقي بزشكيان خلال الزيارة مع كل من نظيريه التركمانستاني سردار بردي محمدوف، والروسي فلاديمير بوتين.