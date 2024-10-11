مسيّرات إسرائيلية تطلق النار على مدرسة للنازحين في جباليا

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن طواقم الدفاع المدني تنقل المصابين إلى مستشفى قريب، حيث أن طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية فتحت النار على مدرسة "الفوقة"، التي تأوي نازحين، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد مراسلنا بتعرض شمال قطاع غزة لأعنف الغارات الجوية الإسرائيلية حيث وصلت العملية العسكرية الى يومها السابع على التوالي منوها أن جيش الاحتلال يعمل بقوة في شمال قطاع غزة في مخيم جباليا ليحكم السيطرة على هذا المخيم يمنع الدخول والخروج منه يطلق النار على كل من يتحرك.

وأشار مراسلنا إلى القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف في المناطق الشرقيه والغربية لمخيم جباليلا حيث ارتقى اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا تستطيع الطواقم الطبية إنتشالهم في المناطق الشمالية لقطاع غزة لأن الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على كل من يتحرك.

ولفت مراسلنا إلى ارتقاء شهداء باستهداف مركز اخر للنازحين وهو مدرسة حفصة في ذات المخيم حيث ان الإحتلال الاسرائيلي يحاول الضغط على المواطنين الفلسطينيين النازحين الذين يرفضون النزوح من شمال قطاع غزة منوها أن الصورة في شمال غزة صعبة للغاية حيث يوجد اعداد من الشهداء والجرحى وخطر توقف مستشفى كمال عدوان مهدد بالاساس من الاحتلال الاسرائيلي بالإخلاء.

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