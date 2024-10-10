جيش الاحتلال يعترف رسميا بمقتل ثلاثة من ضباطه في غزة

العالم-الاحتلال

واكدت وسائل اعلام عبرية ان القتلى هم؛ "قائد سرية ونائبه ورائد في الجيش".

وافادت بانهم قتلوا في تفجير آلياتهم في كمين نصبته كتائب القسام في جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت كتائب القسام في بيان حول تفاصيل الكمين المعد مسبقًا في جباليا، أن الكمين استهدف "سرية مشاة ميكانيكية مؤللة تابعة لجيش الاحتلال، مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود".

وأضاف البيان: "فور وصول القوة إلى المنطقة المستهدفة، تم تفجير عبوة شواظ في الشاحنة المحملة بالجنود وتفجير عبوة رعدية في جيب همر، كما استُهدف جيب آخر بقذيفة تاندوم. بعد ذلك، تقدم مجاهدونا نحو منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة".

ووفقًا للبيان، استهدف مقاتلو القسام عددًا من الجنود "الذين فروا من المكان باتجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، مما أوقع بينهم قتلى وجرحى".