بالصور.. العتبة الحسينية المقدسة تجهز 12 ألف سلة غذائية من مواد الإغاثة للشعب اللبناني

العالم _ العراق

وقال رئيس القسم عدنان قحطان النقيب إنه "حسب توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية الأستاذ حسن رشيد العبايجي، تم تجهيز الوجبة الثانية من مواد الإغاثة والتي تتضمن السلال الغذائية وعدد من المواد الأخرى لمساندة الشعب اللبناني".

وأضاف، أن "عدد السلات الغذائية يبلغ اكثر من (12) الف سلة، فيما تحتوي السلة على (14) مادة غذائية، فضلا عن مواد صحية وعدد كبير من البطانيات والافرشة وكل ما يحتاج من مواد اغاثية".

وزاد، أن "ملاكات القسم تواصل العمل بوتيرة عالية لإكمال جميع المهام الموكلة لها خدمة للإنسانية ولما يمر به الشعب اللبناني".

