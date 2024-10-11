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شاهد ما فعله الإحتلال بالأبنية السكنية في بيروت!

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

على أنقاض هذا المبنى الذي دمرته الغارات الإسرائيلية مساء الخميس في العاصمة بيروت وقفنا نعاين الدمار الهائل وعمل فرق الإسعاف والإغاثة.

العالمخاص بالعالم

أكثر من عشرين شهيدًا وعشرات الجرحى ومفقودون من المدنيين العُزّل لا زالوا تحت الركام بانتظار مصيرهم.

هو الإستهداف الجويّ الثالث للعاصمة بيروت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي طال منطقة مكتظّة بالسكان في النويري والبسطا التحتا وأودى بحياة عائلةٍ بكامل أفرادها بعد أن نزحت من تحت القصف في جنوب لبنان، ظنّا منها أنها ستكون في مكانٍ آمن بعيدًا عن آلة القتل الإسرائيلية.

من غزة الى الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت والجنوب والبقاع المشهد واحد، انها حرب الابادة الجماعية التي تدمر البشر والحجر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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