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مراسل العالم:

حزب الله ممسك بزمام الميدان.. وبأس المقاومة يفضح العدو

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على جنوب لبنان، ردها حزب الله بصليات صاروخية على مواقعه بالأراضي المحتلة ، الى جانب مقاومة شديدة أحبطت محاولات الاحتلال بالتقدم نحو لبنان.

العالم - لبنان

وأوضح مراسل العالم في صور اللبنانية أن الصليات الصاروخية استهدفت تجمعا صهيونيا في مستعمرة شومرا في الجليل الغربي إضافة الى تجمعات إسرائيلية في رأس الناقورة التي لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من سحب آلياته المدمرة ومصابيها فيها منذ أمس.

وأضاف أن صليات صاروخية لحزب الله استهدفت مستعمرات يعرا وكفرسولد بإصبع الجليل التي تتأخم الجولان السوري المحتل، إضافة الى كريات اليعازر في حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، الى جانب زوفولون حيفا التي ضربها بصليات صاروخية كبيرة.

وأكد مراسل العالم أن هذه العمليات تدل على أن المقاومة اللبنانية هي لا زالت تمسك بزمام الميدان على خلاف ما يزعم الجيش الإسرائيلي من دخوله بعض أماكن وبعض أمتار في الداخل اللبناني.

وتابع أن المقاومة استهدفت مدرعات الاحتلال بصاروخ موجه من بلدة مارون الراس على مستعمرة يرعون مشيرا الى اعتراف الاحتلال بالصلية الصاروخية انطلقت من ماروس الراس ما يثبت تناقض الرواية الإسرائيلية.

وذكر مراسل العالم أن غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت عيتا الشعب ، ومجد السون، وحلتا بلاط ، فرت بنيت ، زوت الغربية، قعقعية الجسر ، مي فضون، ومناطق كثيرة أخرى. الغارات توزعت على مجموع أقضية الجنوب من قضاء صور الى قضاء بنت جبيل النبطية ، وصيدا، وجزين ، وبرج عيون.

وأشار الى دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام قبل قليل ما أدى الى سقوط صواريخ حسب الجيش الإسرائيلي.

وأفاد المراسل أن غارات قبل قليل استهدفت بلدة ميس الجبل. بينما حاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاه مناطق لبنانية لا سيما من جهة ميس الجبل وبليدا لكنه لم ينجح وفوجئ بمقاومة شديدة وصلبة ولم تمكن أن يتخطى أمتارا باتجاه الأراضي اللبنانية.

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