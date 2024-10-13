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الإحتلال يكثف استخدام روبوتات مفخخة للقتل وتدمير غزة

الإحتلال يكثف استخدام روبوتات مفخخة للقتل وتدمير غزة
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

تتنوع وسائل وأسلحة القتل والتدمير الإسرائيلي في قطاع غزة، من بينها الروبوتات المفخخة، التي كثف الاحتلال استخدامها خلال عدوانها المتواصل لليوم الثامن تواليًا شمال غزة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال كثف من استخدام الروبوت المفخخ لتدمير المنازل واستهداف التجمعات السكانية في شمال غزة.

ووفق المصادر؛ فإن جيش الاحتلال فجّر روبوت بمحيط مسجد عائلة المجدلاوي في منطقة الفالوجا ما أدى إلى دمار كبير بالمنازل وإصابة العديد من المواطنين.

كما فجّر الاحتلال 3 روبوتات بالقرب من منزل ابو عيدة وبالقرب من مفترق غريب وفي شارع أبو رامي عبدالنبي.

وأكد الناشط الفلسطيني أحمد حجازي أن قوات الإحتلال تستخدم دبابات بحجم سيارة ( روبوت ) محملة بأطنان من المتفجرات، حيث تصطف هذه الربوتات في تجمعات المنازل في مخيم جباليا ، ثم تنفجر دفعة واحدة، وتؤدي إلى دمار هائل .

وأضاف: حتى الآن المصادر من جباليا، تذكر 3 مربعات سكنية في جباليا تم تفجيرها عبر الدبابات الروبوتية.

والروبوت المتفجر هو جسم آلي محمل بالمتفجرات يطلقه الاحتلال نحو المنازل والأزقة ويكون مزودا بالكاميرات ويتحكم جنود الاحتلال في حركته عن بعد، حيث يفجرونه في المنازل والتجمعات المدنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات الاحتلال الروبوت المفخخ للتدمير والقتل في قطاع غزة.

ففي مايو الماضي، استخدم جيش الإحتلال روبوتات مفخخة خلال اقتحامه مخيم جباليا.

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