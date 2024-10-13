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تشاهدون الليلة في  برنامج بانوراما..

الدبلوماسية الإيرانية لوقف العدوان على غزة ولبنان

الدبلوماسية الإيرانية لوقف العدوان على غزة ولبنان
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، دعوة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جميع الدول الفاعلة الى العمل على وقف الحرب في لبنان وغزة.

العالم - بانوراما

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، قال عراقجي إن المنطقة تعيش مرحلة نزاعات تعود جذورها الى الكيان الإسرائيلي، وقد تتطور إلى حرب شاملة فيما أكد استمرار إيران في محاولاتها لإيصال المساعدات للنازحين سواء في لبنان أو سوريا.

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي أن استمرار الحرب على لبنان وغزة، وتوسيعها باتجاه إيران، واستغلال العراق ممرا أمر غير مقبول، محذرا من خلق أزمة طاقة دولية في حال اتساع رقعة الحرب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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