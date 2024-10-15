فيديو/ مقتل ضابط صهيوني وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار قرب أسدود

العالم-فلسطين المحتلة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إطلاق النار وقع في منطقتين بشارع 4 جنوب فلسطين ونتج عنه مقتل ضابط من عناصر "شرطة الاحتلال" إصابة آخرين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت وسائل الاعلام، إلى أن عملية إطلاق النار بدأت في منطقة "نير جاليم" وانتقل المنفذ بعدها إلى منطقة "مفرق يفني" في أسدود جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت مصادر طبية في كيان الاحتلال: "نعالج جريحين، أحدهما 30 عاماً بحالة حرجة جداً وآخر 42 عاماً بحالة متوسطة في إطلاق نار على طريق 4 قرب أسدود"، قبل أن تُعلن مصادر طبية "إسرائيلية" عن مقتل ضابط.