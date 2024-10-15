مسؤول إيراني: الحرب في غزة تفضح مزاعم حقوق الإنسان

العالم – إيران

وفي إشارة إلى جرائم الصهاينة في غزة ولبنان وفي تصريح للصحفيين على هامش مراسم تشييع جثمان الشهيد اللواء نيلفروشان قال حضرتي: نتنياهو جن جنونه وسيدمر نفسه والإسرائيليين.

وأضاف حضرتي: "إسرائيل" تجد نفسها بين خیارین كلاهما ينتهى إلى الهلاك؛ ارتكاب مزيد من القتل بجنون وإشعال النار في المنطقة وجر أميركا إلى الحرب، أو ارساء السلام والهدوء في نطاق محدود والذي ينتهى أيضا إلى هلاكها كونها اختارت مسارا يتمثل في إشعال النار في المنطقة والقضاء على نفسها.

وأكد قائلا: يجب أن يتحرك الضمير الإنساني تجاه ما یجری حالیا فی هذه المرحلة من التاريخ البشري، حيث يقتل بعض الأبرياء والبعض الآخر يتفرج.. المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان فقدت أثرها.

وقال حضرتي: ما یجري في غزة ولبنان من الحرب والدمار يفضح كل المزاعم الزائفة بشأن حقوق الإنسان التي قدمت للعالم على مر 50 أو 60 عاما.