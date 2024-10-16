العالم – خاص بالعالم

واضاف حزب الله ان المقاومين استهدفوا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي العديسة ومركبا بصلية صاروخية وفي تل القبع بمركبا وفي مسكفعام بقذائف المدفعية.

هذا وأعلن الإعلام العبري أنه تم رصد نحو 30 عملية إطلاق صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الأعلى والاوسط والغربي.

واضافت ان اربعة اشخاص اصيبوا في منطقة الكرمئيل ومحيطها، واقر جيش الاحتلال باصابة 13جنديا في جبهة الشمال خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية.



حزب الله كشف عن انواع جديدة من اسلحته من بينها صاروخ نصر واحد، والذي يتميز بقطر يبلغ ثلاثمائة ميلميتر واثنين ملميتر، فيما يبلغ وزن الرأس الحربي100 كيلوغرام ويبلغ مداه 100كيلومتر، والصاروخ من نوع ارض ارض، يستخدم في ضرب الاهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل الى 5 أمتار.

ولديه قدرة على تضليل انظمة الدفاع الجوي ومناعة منظومته عن التشويش، دخل الخدمة في الرابع عشر من الشهر الجاري عندما تم قصف ضواحي تل ابيب بواسطته.



الصاروخ الثاني هو قادر2، يبلغ قطره 620 ملميترا، ووزنه 3200 كيلوغرام، ووزن رأسه الحربي 405 كيلوغرام، والمدى250 كيلومتر، وهو صاروخ ارض ارض بالستي نقطوي، يستخدم في قصف الاهداف الحيوية بدقة تصل الى خمسة أمتار ، ويمتاز بالقدرة التدميرية العالية.

دخل الخدمة في الرابع عشر من الشهر الجاري ايضا.. هذه الأسلحة النوعية التي يتكشف عنها باستمرار في ارض المعركة تؤكد ان المواجهة لا تزال طويلة وان جيش الاحتلال دخل في حرب استنزاف لن يخرج منها سريعا ولن يتعافى منها ابدا.

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