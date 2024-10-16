ممثل قائد الثورة في العراق يزور الجرحى اللبنانيين

العالم - العراق

وأبلغ ممثل قائد الثورة آية الله خامنئي في العراق، تحيات السيد القائد عليهم كما قدم لهم هدايا معنوية متبركة نیابة عن قائد الثورة.

واستقبل العراق عشرات الجرحى اللبنانيين الذين أصيبوا بالغارات الإسرائيلية لتلقي العلاج في المستشفيات العراقية.

وأعلنت المرجعية الدينية العليا في العراق، المرجع علي السيستاني، "تضامنها الكامل مع اللبنانيين أمام العدوان الصهيوني الغاشم". ودعت المرجعية إلى "بذل كل جهد ممكن لوقف هذا العدوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة".

كما دعت إلى "القيام بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".

وفي خطوة عملية، استقبلت العتبة الحسينية في كربلاء الجرحى اللبنانيين لتلقي العلاج في مستشفى الإمام زين العابدين.