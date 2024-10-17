إيران تستهجن بشدة مزاعم البيان العربي الأوروبي حول الجزر الإيرانية الثلاث

العالم – إيران

وقال بقائي في تصريح له اليوم الخميس: إن الجزر الثلاث أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من إيران وأن استخدام المفاهيم والطروحات المنحرفة أو تكرار الادعاءات الكاذبة والمضللة حول هذا الجزء المهم من أرض إيران لا يحدث أي تغيير في حقيقة الأمر.. وتعتبر جمهورية إيران الإسلامية الجزر المذكورة جزءا لا يتجزأ من أراضي إيران، ومع احترامها لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام مبدأ حسن الجوار، فإنها تمارس سيادتها الوطنية وسلطاتها السيادية تجاه الجزر الإيرانية المعنية.

وأعرب عن أسفه لأن بعض دول المنطقة، بدلا من التركيز على المشكلة الملحة للعالم الإسلامي والمنطقة والعالم، أي استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني المظلوم وعدوان الكيان الصهيوني على لبنان، تقوم بطرح ادعاءات خاطئة ضد بلد جار وقال: كان من المتوقع أن تغتنم دول المنطقة فرصة عقد اجتماع مشترك مع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - وبعضها من بين الموردين الرئيسيين للأسلحة والدعم السياسي لكيان الفصل العنصري الصهيوني - لمساءلتهم ووقف الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي وتشجيع حماة كيان الاحتلال على الامتناع عن التواطؤ مع هذا الكيان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضا إلى أهمية القدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية كشرط لممارسة الحق الأصيل في الدفاع المشروع والردع ضد تهديدات وأطماع الأطراف المتمردة والداعية للحرب وأيضا كقدرة على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة واضاف أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال النهج المسؤول والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لم تستخدم قدراتها العسكرية إلا للدفاع المشروع.

وفي معرض تذكره بالطبيعة السلمية تماما للأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إعتبر بقائي التشكيك بالبرنامج النووي الإيراني أمرا مغرضا ولا أساس له وغير مقبول، وذكّر الدول الأوروبية أيضا بانها المقصرة في عدم تنفيذ الاتفاق النووي بسبب تقاعسها وسلبيتها امام ابتزازات الحكومة الأميركية في عهد ترامب وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى الأوضاع الخطيرة في المنطقة والتهديد الجاد لسلام وأمن المنطقة من جراء الإبادة الجماعية والاعتداءات المستمرة في غزة ولبنان، ونصح دول المنطقة بأن الأولوية الفورية والعاجلة هي لوضع حد لقتل الأبرياء في فلسطين المحتلة وان لا تنسى لبنان وتدمير بنيته التحتية والتعاون من أجل عمل جماعي ومنسق لوقف تاجيج الحرب الذي يقوم به الكيان الصهيوني.

واعتبر تغير لهجة الدول الأوروبية بشأن الجزر الإيرانية الثلاث بانها نتيجة للسياسة السلبية وخضوعها لابتزازات الكيان الصهيوني، ونصح الاتحاد الأوروبي بتفادي الوقوع في هاوية العادات القديمة ومن بينها عادة التدخل المثير للتفرقة في منطقة غرب آسيا وان تسمح لدول المنطقة نفسها بحل أي سوء فهم أو مخاوف بشأن أي قضية بشكل مباشر وفي جو إيجابي من خلال الحوار المبني على الاحترام المتبادل.

المتحدثة باسم الحكومة: الجزر الثلاث، جزء من إيران الكبرى

من جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تعقيبا على البيان الأخير للاتحاد الأوروبي أن أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، هي جزء من إيران الكبرى.

وكتبت مهاجراني اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس" بهذا الخصوص: إن وحدة أراضي إيران، ليست بالأمر الذي يجرؤ الأجانب على التحدث حوله.

وأضافت أن بوموسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى هي قطعة من إيران الكبرى.

وأكدت مهاجراني أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي ليسا في موقع يمكنهما من إبداء وجهة نظر بشأن أرض إيران الكبرى.

ولايتي: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضي إيران الإسلامية

ندد مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية والأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي بالعقويات الجديدة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا مؤكدا ملكية إيران للجزر الثلاث وقال إن الجزر الثلاث الإيرانية هي جزء لا يتجزأ من أراضي إيران الإسلامية.

وندد ولايتي في بالبيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي ووصف هذه المزاعم بأنها لا أساس لها وأكد ملكية إيران للجزر الثلاث وقال إن الجزر الإيرانية الثلاث هي جزء لا يتجزأ من أراضي إيران الإسلامي وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسمح لاي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف: يجب أن اؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها المالك الرئيسي للجزر الثلاث، ترصد بدقة تحركات المضمرين السوء للمصالح الوطنية والإقليمية وسترد على أي اعتداء على أراضي بلادنا.. حتمية هذه الملكية لن تتزعزع مع هكذا اجتماعات واهية ومزاعم هزيلة.

رئيس اللجنة الدولية في مجلس الشورى: الجزر الإيرانية الثلاث ستبقى إيرانية للأبد

هذا وكتب رئيس اللجنة الدولي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حول ادعاء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي: الجزر الثلاث بوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ستبقى إيرانية إلى الأبد.

وكتب كاظم شافعي، رئيس اللجنة الدولي لمجلس الشورى الإسلامي، على شبكة X الاجتماعية حول الادعاء الكاذب للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أمس: الجزر الثلاث بوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لقد كانت دائما إيرانية وسيتبقى إيرانية إلى الأبد.

وتابع أن: الادعاء الكاذب الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليج الفارسي أمس، والذي يتعارض مع القانون الدولي ويتدخل في شؤون إيران، لا يغير الانتماء التاريخي لهذه الجزر التي كانت دائما إيرانية.