وفد القوات المسلحة الإيرانية يجري محادثات مع رئيس أركان القوات المسلحة العمانية

العالم – إيران

وكان الوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى قد زار مسقط خلال هذا الأسبوع للمشاركة في الدورة الـ19 اللجنة المشتركة للصداقة العسكرية بين إيران وسلطنة عمان، وأجرى محادثات حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للطرفين بما يسهم في تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وزار الوفد العسكري الإيراني مركز الأمن البحري وكذلك كلية الهندسة بوزارة الدفاع العمانية.

وكانت اللجنة المشتركة للصداقة العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان قد بدأت دورتها الـ19 السنوية يوم الإثنين الماضي استضافتها سلطنة عمان.

وترأس الجانب الإيراني في الاجتماع العميد محمد أحدي رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية الدفاعية بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية والجانب العماني العميد حامد البلوشي مساعد الأركان العامة للقوات السلطانية العمانية لشؤون العمليات والتخطيط.