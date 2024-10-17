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طائرات الإحتلال تشن 3 غارات على بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
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غارات اسرائيلية على بلدتي راميا وبرعشيت جنوبي لبنان
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الصحة اللبنانية: 2412 شهيدا و11267 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان
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الصحة اللبنانية: 45 شهيدا و179 جريحا نتيجة غارات الإحتلال الإسرائيلي على لبنان
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إعلام الإحتلال: إصابة ضابط بجروح خطيرة في اشتباك بحي السلطان غربي رفح
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غارة إسرائيلية على بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة والاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة
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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في وادي قطمون في محيط رميش برشقة صاروخية
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ممثلية ايران بالامم المتحدة: اوربا تتخذ مسارا خاطئا وخطيرا حيال طهران
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اعلام الاحتلال: دوي صفارات الانذار في "نتيف عتيف" في الجولان
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 17-10-2024
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الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
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