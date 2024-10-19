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مراسل العالم: غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية ومحيطها

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل "العالم" إستهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها بعدة غارات بعد ساعات من الهدوء الحذر شهدته المنطقة.

العالم - خاص العالم

وأوضح مراسلنا أن سلاح جو الاحتلال الصهيوني استهدف، حارة حريك بغارتين، كما استهدف بغارة منطقة الشويفات الواقعة في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورصدت عدسة كاميرا "العالم" الضربات التحذيرية لجيش الاحتلال الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك منطقة الشويفات التي ارسل الجيش الاسرائيلي بيانا تحذيرا باستهداف مناطق فيها بذريعة وجود مخازن اسلحة ووسائل قتالية تابعة لمقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله).

وأشار مراسلنا الى أنه لا توجد طائرات حربية في سماء الضاحية، وفقط يتم سماع صوت دوي القصف مباشرة مايدل على انه يتم استهداف الضاحية عبر المسيرات أو البوارج الحربية ولكن لا غارات للطائرات الحربية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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