ما لا تعرفه عن منزل نتنياهو الذي استهدفه حزب الله! 

العالم - الاحتلال

في البداية ووفق الإعلام العبري، فإن بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يملكان 4 منازل موزعة بين القدس المحتلة ومدينة حيفا، وهي "فيلا في شارع هدار في قيسارية بحيفا، المنزل 35 في شارع غزة في حي رحافيا، منزل بحي القطمون في القدس المحتلة، منزل صديقه رجل الأعمال سيمون فاليك في شارع موردخاي كاسبي بحي أرنونا في القدس المحتلة"، ومن الوارد أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تواجد صباح اليوم في أي من المنازل الأخرى، ولكن ماذا نعرف عن "فيلا قيسارية" المستهدفة؟

تفاصيل فيلا قيسارية

وتعود قصة "فيلا قيسارية" إلى تقرير نشر في إحدى الصحف العبرية، في فبراير عام 2015، أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمتلك فيلا في شارع هدار في قيسارية، اشتراها عام 2002 بمبلغ 5 ملايين شيكل، وتقع الفيلا على الخط الأول من شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ومبنية على قطعة أرض مساحتها 1.4 دونم، وتتكون من طابقين، بالإضافة إلى طابق سفلي، وحمام سباحة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 500 متر مربع، وكان ذلك المبنى هو مقر إقامته الرسمية.

إلا أنه بعد مرور سنوات، وبعدما دب الذعر في قلب "سارة" بسبب عدم تأمين المكان بالشكل الكافي، وبحسب مصادر عبرية، فإن قرينة رئيس الوزراء قامت بالضغط على رئيس الشاباك والمسؤول عن الأمن في مكتب زعيم الحكومة، مطالبة بالموافقة على العمل الأمني ​​حول المنزل، ليقرر الثنائي مغادرة منزلهما في قيسارية، حيث قامت الجهة المكلفة بالأمر باستبدال الأسوار حول المنزل وتركيب كاميرات وبناء مجمع متطور لحراس أمن الشاباك، الذين يقيمون في المنزل المجاور، وبلغت قيمة تكلفة التأمين ملايين الشواكل، ووفق الإعلام العبري فإنه منذ ذلك الحين، لم تعد الفيلا هي مقر الإقامة الدائم، إذ يذهبون إليها في بعض عطلات نهاية الأسبوع، إلا أنه في الفترة الأخيرة يقضي رئيس حكومة الاحتلال الكثير من نهايات الأسبوع في فيلا بمدينة القدس يملكها الملياردير الأمريكي سيمون فاليك، والذي يعتبر صديقا مقربا لـ"نتنياهو".

عرض منزل مجاور لفيلا نتنياهو للبيع

وفي منتصف يناير عام 2023، أي قبل نحو 9 أشهر من انطلاق معركة طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، نشرت صحيفة "Zeman Israel" العبرية، تقريراً حول إعلان عقاري استعرض فيه مميزات المنزل المجاور لمقر الإقامة المؤقت لنتنياهو بـ"فيلا قيسارية"، وذلك كونه معروضاً للبيع، إذ أن المكان الذي يقع على مساحة 1.2 دونم، وتعود ملكيته لعائلة "لابيدوت" تم تأجيره لجهاز "الشاباك" في السنوات الأخيرة كمكان للنوم والراحة لحراس الأمن، وجاء في الإعلان العقاري: "يمكنك العيش مقابل عائلة نتنياهو في قيسارية، القصر المجاور لمنزل رئيس الوزراء الخاص في قيسارية معروض للبيع الآن بمبلغ 9.750 مليون شيكل"، وحول أسباب بيع العقار، فقالت الصحيفة العبرية، إن أفراد العائلة، وهم ورثة المالك الأصلي، يريدون بيع العقار وتقسيم العائدات بينهم.

أبرز المعلومات عن فيلا قيسارية

- الفيلا خاصة لفصل الشتاء ويقيم فيها في عطلات نهاية الأسبوع.

- تم تقدير قيمتها عام 2013 بنحو 20 مليون شيكل.

- مؤلفة من 3 طوابق سفلى بمساحة 500 متر، أرضي وطابق أول.

- فيها حوض سباحة.

- تم تشييدها على مساحة 1.4 دونم.

- تحتوي على 5 غرف نوم وغرفة طعام وغرفة معيشة.

- في مطلع العام 2023، ظهرت مخططات البناء التفصيلية للفيلا على الموقع الإلكتروني للجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة للمجلس الإقليمي لساحل الكرمل، والذي تقع الفيلا ضمن نطاقه.

- احتوت المخططات على رسم دقيق للمنزل، بجميع طوابقه ومداخله ومخارج الطوارئ، إلى جانب فتحات المنزل ومخططات غرفة التحكم في وحدة الأمن التابعة لنتنياهو، والملجأ ومخرج الطوارئ الخاص، بما في ذلك موقعها وعمقها بدقة، ليتم حجبها بعد فترة.

- قيادة حزب الله اللبناني قد تمكنت من الوصول إلى فيلا قيسارية واستهدافها بطائرة مسيرة صباح اليوم بناء على تلك الإحداثيات.