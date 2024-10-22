روسيا: موعد زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو سيتحدد قريبا

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وقال اوشاكوف في تصريح له الاثنين: في الواقع تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. لا يمكن التوقيع على مثل هذه الوثيقة المهمة على عجل. لقد قررنا أن يتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني الجديد لموسكو.

وتابع مساعد الرئيس الروسي: أعتقد أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق بشأن موعد الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني في المستقبل القريب. وسنجد في موسكو وطهران مكاناً شاغراً في جدول أعمال الرئيسين لإنجاز هذه الرحلة.

ورد بإيجابية فيما يتعلق بسؤال ما إذا كان من المتوقع زيارة الرئيس الايراني لموسكو هذا العام.

وأكد يوري أوشاكوف: لقد توصلنا نحن والجانب الإيراني إلى اتفاق بأننا لا نريد تأجيل هذه الزيارة.

وبحسب أوشاكوف، سيتم مناقشة هذه الزيارة خلال اللقاء بين رئيسي البلدين على هامش قمة البريكس في قازان (يوم الاربعاء من الاسبوع الجاري).

واشار الى اللقاء الذي عقد اخيرا في العاصمة التركمانستانية عشق آباد بين الرئيسين بوتين وبزشكيان.