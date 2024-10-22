إنتاج النفط الايراني يقترب من مستوى ما قبل إعادة الحظر عام 2018

العالم - ايران

وأوضح التقرير الذي أوردته "فارس" اليوم الثلاثاء، بأن انتاج ايران النفطي في شهر اغسطس/آب 2024 بلغ متوسط 3.420 مليون برميل يوميا.وكان إنتاج ايران في شهر يوليو/تموز السابق قد سجل 3.380 مليون برميل يوميا، إذ تظهر الاحصائيات زيادة إنتاجية بـ 40 الف برميل يوميا في اغسطس/آب المذكور.

وكان إنتاج النفط الايراني قد سجل في شهر أبريل/نيسان الفائت مستوى 3.35 مليون برميل وهو الأعلى حينئذ، منذ عام 2018 عندما أعادت اميركا الحظر مجددا على قطاع إيران النفطي، وحاليا قد إزداد المستوى بواقع 70 الف برميل يوميا ما يقرب الانتاج الى مستوى ما قبل الحظر أكثر فاكثر.

وكانت أميركا قد إنسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرمته ايران مع مجموعة 5+1 ، ترتب على ذلك إعادة واشنطن الحظر ضد النفط الايراني.

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، الى أن إنتاج النفط الايراني في سنة 2018، قد بلغ 3.6 مليون برميل يوميا، فعليه يفصل ايران نحو 180 الف برميل يوميا حتى بلوغ مستوى ما قبل الحظر.

وذكرت الوكالة أن وبالاستناد الى إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، تأتي ايران بالمركز الثالث من حيث حجم الانتاج بعد كل من السعودية والعراق.

هذا وبلغ إنتاج 12 عضو بمنظمة أوبك في شهر اغسطس/آب 2024، متوسط 27.370 مليون برميل يوميا بانخفاض 70 الف برميل عن يوليو/تموز السابق.