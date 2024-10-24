المقاومة العراقية تستهدف موقعا حيويا لكيان الاحتلال بالطيران المسير

العالم-العراق

وأضافت المقاومة في بيان: “الاستهداف جاء ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل ونصرة لأهلنا في غزة ولبنان”.

وقالت المقاومة العراقية إنها استهدفت موقعا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير، وأكدت استمرار العمليات في دكّ مواقع كيان العدو الصهيوني بوتيرة متصاعدة.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطائرات المسيرة أهدافا صهيونيا حيوية وشملت مطاري حيفا وبن غوريون، وأهدافا في الجولان المحتلة ومنطقة طبرية وإيلات المحتلة.