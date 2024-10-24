بعد حجب 'كول أوف ديوتي' بسبب صدام.. ما هي الألعاب التي منعت؟

العالم- علوم وتكنولوجيا

وقامت الكويت، بحظر نسخة "Black Ops 6" من لعبة "Call Of Duty" الشهيرة، قبل أيام من موعد انطلاقها المقرر يوم 25 من الشهر الجاري.

ونقلت شبكة "IGN" الأمريكية الناطقة بالعربية، عن شركة "Activision" المؤسسة للعبة "Call Of Duty" الشهيرة، إن الكويت قامت بحظر نسخة "Black Ops 6" من اللعبة، قبل أيام من موعد انطلاقها المقرر يوم 25 من الشهر الجاري.



ولم توضح الشركة المالكة للعبة الأسباب، واكتفت بإلغاء الطلبات المسبقة وإعادة الأموال، لكنها الشبكة ترجح أن يعود السبب لاحتواء اللعبة على مشاهد من اجتياح العراق للكويت في التسعينات وصور لرئيس النظام البعثي البائد صدام في الفيديو الترويجي، إذ تدور قصة اللعبة حول ذروة حرب الخليج الفارسي وسيطرتها على اهتمام العالم، وفقاً للمطورين.

ورأت لعبة "الحوت الأزرق" النور عام 2015 من قبل أشخاص مجهولين على وسيلة "في كونتاكت" للتواصل الاجتماعي في روسيا، التي تضم نحو 410 مليون عضو مسجل لتكون بذلك وسيلة التواصل الخامسة في العالم من حيث الشعبية والانتشار.

وبدأ الحديث عن اللعبة في ايار 2016 إثر تحقيق قامت به صحيفة "نوفايا غازيتا" التي اهتمت بظاهرة الانتحار في صفوف المراهقين الروس.

وحين عكفت على دراسة الإحصائيات، وجدت أن أكثر من مئة طفل روسي انتحروا بين تشرين الثاني 2015 ونيسان 2016، كانوا جميعهم أعضاء في مجموعات افتراضية على علاقة بلعبة "الحوت الأزرق" بشكل أو بآخر.

وكان يتعين على اللاعب القيام بسلسلة من التحديات عددها 50 بمعدل تحد يومياً، تضمنت أن يضرب اللاعب نفسه أو يجرح نفسه بالِمشرط أو أن يشاهد فيديوهات مخيفة على الساعة الرابعة فجرا أو يصعد فوق رافعة أو يجلس فوق بناء شاهق مع تدلية الرجلين في الهواء، حتى يصل الأمر لأن يُطلب منه ربط حبل حول عنقه أو ينتحر مع وعد بأنه "سيتحول لحيوان متطور يتحرر من ضغوط الأرض"، وفق ما نشرت "يورو نيوز".

وأقدمت طفلة مصرية ، تبلغ من العمر 11 عاما، على الانتحار شنقا، في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أفادت صحف محلية، الأربعاء.

أما لعبة "Doki Doki Literature club" فرجحت مصادر عديدة ارتباطها بحالات انتحار لبعض اللاعبين، بسبب تناولها موضوعات نفسية عميقة، كما تسببت للبعض بمرض الاكتئاب والاكتئاب الحاد، أو الميل الشديد للعُزلة.

وفي حينه، أصدرت بعض المدارس خصوصاً في بريطانيا، تحذيرات للأهل والآباء بشأن محتوى اللعبة وكنها تشكل خطراً على الصحة، علماً بأن اللعبة نفسها تتضمن تحذيرات صريحة قبل البدء فيها أو مراقبة اللاعبين إن كانوا مراهقين أو أطفالاً من قبل ذويهم.

وفي 2019، حظرت الصين لعبة "ديفوشين Devotion" لأنها حملت تلميحاً ساخراً عن الرئيس شي جينبينغ، عن طريق بيضة عيد الفصح التي قارنته بشخصية "Winnie the pooh".

وحُظرت لعبة "ببجي" الشهيرة في الهند ونيبال عام 2018، بسبب القلق من المحتوى العنيف وطبيعة اللعبة المؤدية لإدمان اللعب عليها، ورجحت مصادر حينها أن يكون السبب جيوسياسي لأن اللعبة صينية، بالإشارة للمشاكل لنزاعات حدودية بين الهند والصين، أعلنت بكين الثلاثاء أنها توصلت لاتفاق مع الهند بشأنه.

وحظرت كل من اليابان وأوكرانيا وإندونيسيا، لعبة "مورتال كومبات 11" بسبب المشاهد العنيفة والدموية، وأخرى حملت رموزاً دينية، مما أثار الجدل في هذه الدول، بحسب تقرير لموقع "ذا غيمر".

وعام 2022 حظرت كل من الإمارات والأردن لعبة "روبلوكس" لأنها بحسب سلطات البلدين سمحت بوصول الأطفال لمحتوى "غير مناسب وضار بهم" وكذلك تسهيل وصول "متحرشين عبر الإنترنت" وممارسة ما يشبه القمار بين القاصرين.

وبالعودة إلى دولة الكويت، فقد حظرت سنة 2015 لعبة "ذا أوردر: 1886"، بحسب شبكة "آي جي إن" بسبب مشاهد العنف الشديد فيها، وكذلك حظرتها المملكة السعودية في حينه.