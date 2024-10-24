مجزرة اسرائيلية بشعة وهذه المرة في شارع الهوجا شمالي قطاع غزة

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"مذبحة داميَّة".. أكثر من 150 شهيدًا وجريحًا بنسف الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها بجباليا 24 أكتوبر 2024 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس أكثر من 150 شهيدًا في مذبحة ارتكبها الاحتلال بنسف منازل على رؤوس ساكنيها بجباليا غزة/ فلسطين أون لاين

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة في منطقة شارع الهوجا "بلوك 7" في جباليا، والحديث عن أكثر من 150 شهيداً وجريحاً ولا يوجد من يقوم بالتدخل لإنقاذهم.

وأفاد الدفاع المدني، في بيان مقتضب، أن عدد كبير من الشهداء والمصابين في مجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بحق المواطنين بتفجيره 11 منزلا في "بلوك 7" بمنطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، أن المنازل المستهدفة بالقصف مأهولة بالسكان، حيث يتواجد العشرات من المدنيين الذين رفضوا مغادرة منازلهم رغم المجازر الإسرائيلية المستمرة بشكل متصاعد في جباليا ومخيم جباليا منذ 20 يومًا.

ويتواجد 150 ألف شخص على الأقل، حتى الآن، موزعين على: جباليا، ومخيم جباليا، وبيت لاهيا، ومشروع بيت لاهيا، وبيت حانون، وذلك رغم المجازر وسياسة التجويع والتعطيش التي يقوم بها جيش الاحتلال لإجبارهم على مغادرة شمال قطاع.

وأشار الدفاع المدني إلى، أن المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال قبل قليل في مخيم جباليا تعود لعائلات النجار وأبو العوف وسلمان وحجازي وأبو القمصان وعقل وأبو راشد وأبو الطرابيش وزقول وشعلان.

وقال الدفاع المدني، إنه وحتى اللحظة المواطنون يواجهون صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في شمال القطاع وأفادت، أنه أكثر من 150 شهيداً وجريحاً في مجزرة جديدة بمنطقة شارع الهوجا بجباليا شمال قطاع غزة ولا يوجد من يقوم بالتدخل لإنقاذهم بعد استهداف آخر عنصر للدفاع المدني في المنطقة أمس.

ويبين أن المجزرة تأتي تزامنًا مع تعطيل منظومة عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في كافة مناطق شمال قطاع غزة واليوم يرتكب مزيدا من الجرائم على مرأى ومسمع العالم ليزيد من ضغطه على السكان والنازحين في جباليا وبيت لاهيا بهدف اجبارهم على النزوح وإخلاء منازلهم نحو مناطق جنوب القطاع.