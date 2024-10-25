الافراج عن النّاشط الاعلامي عبود 'وريث شيرين ابو عاقلة' اثر اعتقاله

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال أفرج عن الناشط الصحفي بطاح الذي تم اعتقاله من داخل مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وصباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الناشط بطاح"، بعد اعتقاله رفقة إعلاميين آخرين من محيط مستشفى كمال عدوان في شمالي غزة.

وذكر رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، أن جيش الاحتلال اختطف "عبود" وعرضه للتنكيل، ثم اقتاده إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن "هناك مخاوف جدية على حياته".

واحتجزت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" غالبية الشباب الموجودين في مستشفى كمال عدوان، وقامت بالتحقيق معهم.

ويُذكر أنّ الناشط عبد الرحمن بطاح أو "عبّود" كما يُسمّي نفسه على منصّات التواصل الاجتماعي، برز منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

واشتهر عبود بعبارات "من هُنا ومن قطاع غزة ننشر لكم آخر التطورات في البلاد، و"أسعد الله صباحكم ومساءكم بكلِ خير"، "الوضع آيس كوفي عالآخر".

ويُعرّف عبّود عن نفسه عبر حسابه على منصة انستغرام"، بأنّه "أقوى مراسل في العالم لسنة 2023"و الوريثُ الوحيد لشيرين أبو عاقلة"، حيث يتابعه أكثر من مليونَي شخص.