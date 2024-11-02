آخر مستجدات الغارة الإسرائيلية على غاليري سمعان بالضاحية

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم بجانب المبنى من الجهة الخلفية وهو مبنى غير ماهول وغير صالح للسكن، ولكن ما تم إستهدافه هو الطابق الأرضي.

وأوضح مراسلنا أن وزارة الصحة أكدت إرتقاء11 شهيدا وأن هناك معلومات عن سقوط شهداء، منوها أن هذا الاستهداف الإسرائيلي قد وقع بدون سابق انذار وتحذير، وسرعان ما تم استهداف هذا المبنى غارات عبر صاروخين أو اكثر على هذه المنطقة.

وأشار مراسلنا إلى تواجد القوى الامنية في المكان والتي حضرت على الفور وفرضت طوقا امنيا محكما ومنعت المواطنين من الاقتراب تحسبا لحصول أي غارة أخرى ومنعت التجمع في هذا المكان بالاضافة إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني هرعت على الفور وقامت بإخلاء الجرحى وحتى هذه اللحظات لم يعلم ان كان هناك شهداء مؤكدا أن هذه الغارة كانت عنيفه جدا وكان مراسلنا قريب من المكان عند حصول هذه الغارة وما زالت اعمال الإغاثه حتى هذه اللحظات مستمرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...