السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

آخر مستجدات الغارة الإسرائيلية على غاليري سمعان بالضاحية

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الضاحية الجنوبية لبيروت بشن الكيان الإسرائيلي غارة جوية على منطقه"غاليري سمعان"على مفرق الحدث، بالتحديد منوها أن هذه المنطقة استهدفها الكيان الإسرائيلي بغارة له للمرة الأولى بصاروخين.

العالم خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم بجانب المبنى من الجهة الخلفية وهو مبنى غير ماهول وغير صالح للسكن، ولكن ما تم إستهدافه هو الطابق الأرضي.

وأوضح مراسلنا أن وزارة الصحة أكدت إرتقاء11 شهيدا وأن هناك معلومات عن سقوط شهداء، منوها أن هذا الاستهداف الإسرائيلي قد وقع بدون سابق انذار وتحذير، وسرعان ما تم استهداف هذا المبنى غارات عبر صاروخين أو اكثر على هذه المنطقة.

وأشار مراسلنا إلى تواجد القوى الامنية في المكان والتي حضرت على الفور وفرضت طوقا امنيا محكما ومنعت المواطنين من الاقتراب تحسبا لحصول أي غارة أخرى ومنعت التجمع في هذا المكان بالاضافة إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني هرعت على الفور وقامت بإخلاء الجرحى وحتى هذه اللحظات لم يعلم ان كان هناك شهداء مؤكدا أن هذه الغارة كانت عنيفه جدا وكان مراسلنا قريب من المكان عند حصول هذه الغارة وما زالت اعمال الإغاثه حتى هذه اللحظات مستمرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ألف كاتب عالمي يقاطعون المؤسسات الثقافية لكيان الإحتلال

لبنان/عشرات الشهداء والجرحى بغارات الاحتلال على قرى بعلبك وصور

صفارات الإنذار لا تهدأ والمستوطنات الإسرائيلية تغرق في الفوضى!

ارتفاع عدد شهداء مجزرة بيت لاهيا في غزة الى 77