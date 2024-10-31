ممثلية إيران في جنيف: لن نتردد ذرة في الدفاع عن سيادتنا

العالم - ايران

واوضحت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف في مذكرة موجهة إلى أعضاء مؤتمر نزع السلاح، سلسلة من الإجراءات والمغامرات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي ضد سيادة إيران وحدة أراضيها.

واعتبرت استهداف القسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، واغتيال الشهيد إسماعيل هنية الذي كان ضيفًا رسميًا لإيران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد في طهران، والهجمات على عدة قواعد عسكرية داخل إيران، انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الأساسية، والحصانات الدبلوماسية والقنصلية، والبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأكدت أن إيران تحتفظ بحقها الأصيل في الدفاع عن مواطنيها ومصالحها وأمنها القومي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت في هذه الرسالة إلى تنفيذ عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" ردا على الاعتداءات العسكرية المتكررة من جانب إسرائيل وانتهاكها للسيادة ووحدة أراضي إيران.

وأوضحت أنه بعد فترة من ضبط النفس ومشاهدة تقاعس مجلس الأمن المثير للاشمئزاز في معالجة جرائم إسرائيل ضد سيادة وأمن ومصالح إيران، قامت إيران بتنفيذ عمليات عسكرية محدودة ودقيقة ضد بعض الأهداف العسكرية الإسرائيلية، بموجب ممارسة حقوقها السيادية وبما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني.