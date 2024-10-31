وزير الاتصالات الإيراني يزور فنزويلا وكوبا

العالم – إيران

ومن المقرر أن يلتقي الوزير هاشمي في كركاس، نائب الرئيس الفنزويلي ورئيس تنظيم الاتصالات وكذلك مساعد الرئيس الفنزويلي للشؤون العلمية والتكنولوجية.

وسيناقش وزير الاتصالات مع المسؤولين الفنزويليين توسيع التعاون بين شركات القطاع الخاص للبلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبعد فنزويلا، يزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوبا ليلتقي وزيري الاتصالات وتوسيع التجارة فيها.

ومن المقرر أن يوقع وزيرا اتصالات إيران وكوبا، مذكرة تفاهم للتعاون البريدي بين البلدين.

وسيزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كوبا، الدورة الـ40 للمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هافانا والذي تشارك فيه الشركات الإيرانية وأكثر من 50 دولة.