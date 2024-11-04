غارات متواصلة على البقاع وإصرار شعبي على البقاء

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في بعلبك، أن منطقة البقاع شهدت 6 غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت مدينة بعلبك وضواحيها، مخلّفةً دماراً هائلاً في المناطق السكنية.

وذكر أن المستشفى الحكومي في بعلبك تعرض أيضاً لأضرار نتيجة القصف، إلا أن المسؤولين فيه أكدوا استمرارهم في تقديم الخدمات الطبية واستقبال الجرحى والمرضى، رغم الظروف الصعبة.

وأوضح مراسل قناة العالم أن مدينة بعلبك أصبحت شبه معطلة، إلا أن جزءاً كبيراً من السكان المحليين يرفضون مغادرة منازلهم، معبرين عن اعتقادهم بأن بقاءهم يسهم في حماية المدينة من القصف الإسرائيلي، الذي يهدف على ما يبدو إلى تدمير البنية التحتية لمنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم سواء في البقاع والجنوب.

وفي سياق متصل، قال مراسل قناة العالم إن غياب الأهداف الواضحة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعكس حجم الضغوط والخسائر التي يواجهها في الجنوب اللبناني، مما يدفعه إلى استهداف المدنيين والبنى التحتية.