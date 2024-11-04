تفاصيل العدوان الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب(ع) جنوب دمشق

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن أحد الإنفجارات هذه كانت في المزارع الواقعة بين منطقة السيدة زينب عليها السلام ومنطقة عقربا في محيط منطقة السيده زينب(ع) فيما أكدت مصادر عن الانفجار الثاني كان في محيط منطقة نجها.

وأضاف مراسلنا أنه وبالقرب من هذه الانفجارات الثلاثة كانت قد حصلت قبل أقل من ساعة، واكدت مصادر محلية أن هناك أنباء أولية عن ضحايا من شهداء وجرحى في هذه الاعتداءات ولم تتضح بعد الأرقام النهائية للضحايا نتيجة هذه الاعتداءات.

وكان قد سُمع في محيط العاصمة السورية دمشق صوت انفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السيدة زينب.

وفي هذا الاطار، قال مراسل العالم في سوريا ان العدوان الاسرائيلي على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدةزينب - محيط فندق مطار دمشق الدولي - محيط بلدة نجها)، والمعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.



واضاف ان المعلومات الاولية تتحدث ان العدوان نفذ بصواريخ من فوق الجولان السوري المحتل استهدف مناطق بريف دمشق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...