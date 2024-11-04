الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تفاصيل العدوان الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب(ع) جنوب دمشق

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في دمشق أن ثلاثة انفجارات قد دوّت في محيط العاصمة دمشق، حيث سمعت في أرجاء العاصمة وكانت نتيجة الاستهداف من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي لثلاث مواقع في محيط محافظة ريف دمشق الجنوبي تحديدا.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن أحد الإنفجارات هذه كانت في المزارع الواقعة بين منطقة السيدة زينب عليها السلام ومنطقة عقربا في محيط منطقة السيده زينب(ع) فيما أكدت مصادر عن الانفجار الثاني كان في محيط منطقة نجها.

وأضاف مراسلنا أنه وبالقرب من هذه الانفجارات الثلاثة كانت قد حصلت قبل أقل من ساعة، واكدت مصادر محلية أن هناك أنباء أولية عن ضحايا من شهداء وجرحى في هذه الاعتداءات ولم تتضح بعد الأرقام النهائية للضحايا نتيجة هذه الاعتداءات.

وكان قد سُمع في محيط العاصمة السورية دمشق صوت انفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السيدة زينب.

وفي هذا الاطار، قال مراسل العالم في سوريا ان العدوان الاسرائيلي على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدةزينب - محيط فندق مطار دمشق الدولي - محيط بلدة نجها)، والمعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

واضاف ان المعلومات الاولية تتحدث ان العدوان نفذ بصواريخ من فوق الجولان السوري المحتل استهدف مناطق بريف دمشق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

دلالات الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

أكثر من 5.5 ألف شخص عبروا حدود سوريا قادمين من لبنان خلال اليوم الأخير

بالفيديو...عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة القصير بريف حمص

سوريا تحبط تهريب 600 ألف حبة كبتاغون إلى العراق