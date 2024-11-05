قائد القوات الجوية مخاطبا الاعداء: لا ترتكبوا اخطاء تندمون عليه

العالم- ايران

وخلال حفل تنصيب قائد قاعدة الشهيد ياسيني الجوية العميد قرباني في مدينة بوشهر جنوب ايران، صرح العميد واحدي :"ليعلم الأعداء أن رجال الإسلام يستمدون قوتهم المضاعفة يوما بعد يوم من معتقداتهم في الدفاع عن البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية ودينهم".

واكد العميد واحدي على ان القوات الجوية في البلاد، على اهبة الاستعداد للدفاع عن امن الوطن بكل قوة وشجاعة حتى الرمق الاخير.

واشار الى أن الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسبب في أضرار طفيفة، لكن رجال قوات الدفاع الجوي الشجعان وقفوا بكل قوة ودافعوا عن سماء البلاد وأتموا مهمتهم على أكمل وجه، متوجها بالنصح لأعداء الإسلام ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس ألا يرتكبوا خطأ يندمون عليه.

واكد على ان منهج قائد الثورة الاسلامية ثابت، لأنه ادرك ماهية امريكا والكيان الإسرائيلي واتخذ موقفا حاسما تجاه افعالهما، متسائلا عن دور المتشدقين بحقوق الإنسان بينما المئات يقتلون في غزة ولبنان كل يوم.