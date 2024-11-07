شهداء وجرحى في6 مجازر إسرائيلية مروّعة على غزة

العالم – خاص بالعالم

أما المشهد اكثر ايلاما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لطفل فلسطيني غلبه اشتياقه لوالدته التي فارقت بينهما آلة القتل الاسرائيلية فذهب للنوم على قبرها في احدى المقابر مشهد لابد منه ان يحرك مشاعر من يتغنون بشعار حقوق الانسان.

اما المجازر الاسرئيلية بحق العوائل الفلسطينية تتجدد فصولها كل يوم تنفيذا لمشروع الابادة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.



فخلال الساعات الماضية ارتكب الحتلال ست مجازر وصل منها إلى المستشفيات ثمانية وسبعين شهيداً ومائتين واربعة عشر إصابة.

غارة اسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة خلفت عشرة شهداء وثلاثين جريحا.



وفي قصف مدفعي استهدف مواطنين قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمالي القطاع استشهد ستة فلسطينيين.



كما ارتفع عدد ضحايا القصف الاسرائيلي على منزلين في بلدة جباليا النزلة الى خمسة شهداء.



هذا واندلع حريق بمنازل مقابل مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا إثر قصف إسرائيلي وسط مناشدات لإنقاذ النازحين.



واستشهد خمسة فلسطينيين واصيب العشرات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.



كما ارتقى ثلاثة شهداء واصيب اخرون في قصف إسرائيلي على منطقة النويري غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.



اما في مدينة رفح جنوبي القطاع استشهد ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة اطفال في قصف اسرائيلي.

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